الشرطة الإسرائيلية تسلم جثماني منفذي عملية الخضيرة إلى عائلاتهما لدفنهما

على الرغم من قلة الحاضرين، سمعت شعارات إسلامية خلال الجنازة مثل "سنضحي بأرواحنا شهداء"

قررت الشرطة الإسرائيلية، تسليم جثماني منفذي عملية الخضيرة، أيمن أحمد إغبارية وإبراهيم حسن إغبارية وهما عربيان إسرائيليان من مدينة أم الفحم، إلى عائلاتهما لدفنهما، واشترطت الشرطة إقامة جنازة خلال ساعتين بحضور عدد محدود من الحاضرين وبدون أي لافتات فلسطينية، وذلك لمنع التحريض على التطرف.

وعلى الرغم من قلة الحاضرين، سمعت شعارات إسلامية خلال الجنازة مثل "سنضحي بأرواحنا شهداء" و "سنذهب إلى المسجد الأقصى بالملايين".

وكان الهجوم الذي وقع في الخضيرة في 27 آذار / مارس، قد أسفر عن مقتل شخصان في عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة من قبل القوات الأمنية، بعد أن أطلق مسلحون النار عليهم من أسلحة رشاشة.

ومن جانبه، كان حزب الله اللبناني قد أشاد في بيان له، بما وصفه بـ"العملية النوعية" التي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة آخرين في مدينة الخضيرة في شمال اسرائيل، بعد ساعات من تبني تنظيم "داعش" تنفيذ الهجوم.

وأكدت الشرطة في الشهر الماضي، أنها لن تعيد الجثث إلى العائلات لدفنها إلا بعد نهاية شهر رمضان، مضيفة أنها ستحدد التاريخ والوقت وعدد الحاضرين في الجنازة.