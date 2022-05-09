الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اعتقالات بعد العمليات العدائية في ارئيل وإلعاد

"اعتقال مطلوبين في إطار العملية للاشتباه في قيامهما بمساعدة الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم الذي وقع في إلعاد"

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، صباح اليوم الاثنين، أن بتعاون مع جهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود، نفذ عمليات اعتقالات في قرى الضفة الغربية في اعقاب الهجمات على ارييل وإلعاد.

ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود الليلة المنصرمة في قرية رومانا في منطقة لواء منشيه الإقليمي، "اعتقال مطلوبين في إطار العملية للاشتباه في قيامهما بمساعدة الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم الذي وقع في بلدة إلعاد" واللذان تم اعتقالهما أمس الأحد بعد مطاردة لأكثر من 60 ساعة.

وجرت عملية مماثلة في قرية قراوة بني حسن حيث تم القبض على رجلين يشتبه في أنهما ساعدا في تنفيذ إطلاق النار في أرييل. كما "اعتقل الجيش والشاباك والشرطة للاشتباه بارتكاب أنشطة إرهابية في مخيم بلاطة للاجئين، وكذلك في قرى العايدة والولجة وبيت ريما وبلعين وعزون وكاتانا وحزمه" خلال العملية في قرية عزون، تم ضبط سكاكين وسلاحين ناريين.

وأفاد البيان أنه خلال العملية ألقت قوات الأمن القبض على 15 مطلوبا ناشطا من الأحد إلى الاثنين وتم نقل جميع المشتبه بهم والأسلحة لإجراء مزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن.