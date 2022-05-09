إسرائيل: تفتتح مركزا جديد لزراعة الزعفران في غلاف غزة رصد له 1.5 مليون شاقل

يهدف المركز إلى وضع اللمسات الأخيرة على زراعة الزعفران وتحسينه، والذي يتيح الزراعة الآلية في المختبرات

افتتحت شركة التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية، Saffron-Tech، مركزا جديدا لبحث وتطوير زراعة الزعفران هو الأول من نوعه في موشاف مافكيئيم، داخل غلاف غزة بتكلفة قدرت بـ 1.5 مليون شاقل وستبدأ قريبًا في إنتاج الزعفران على مستويات غير تجارية في هذه المنشأة الجديدة.

ويهدف المركز في مرحلته الأولى وضع اللمسات الأخيرة على زراعة الزعفران وتحسينه، والذي يتيح الزراعة الآلية للزعفران باستخدام الزراعة الدقيقة في المختبرات الداخلية ويضمن إمدادا كبيرا وعالي الجودة من الزعفران على مدار العام، جنبًا إلى جنب مع وفرة كبيرة في الموارد الطبيعية والقوى العاملة.

من المتوقع أن تقوم الشركة بتعيين العديد من الموظفين الجدد من المنطقة، بما في ذلك موظفي التكنولوجيا والبحث

يشتهر الزعفران في جميع أنحاء العالم بلونه القوي ورائحته المميزة، والتي اشتهرت بصناعة الطهي لآلاف السنين، على الرغم من أنها صنعت لنفسها اسمًا في مجال الطب البديل. في السنوات الأخيرة، أظهرت بعض الدراسات العلمية أن خصائص الزعفران يمكن أن تخفف أعراض الاكتئاب والقلق واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، على الأقل في العلاج قصير المدى.

في الآونة الأخيرة، شهد سوق الزعفران العالمي عددا متزايدا من الشركاء الذين يتطلعون إلى المشاركة في تطوير المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل التي تستفيد من خصائص الأعشاب. في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام بالمنتج، فإن زراعة الزعفران نفسه ما زالت متخلفة؛ حيث تعتزم Saffron-Tech على حله من خلال أحدث مركز نمو.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تال ويلك غليزر Saffron-Tech: ""رؤية أزهار الزعفران المزروعة تتفتح في أبريل في أرض إسرائيل، عندما يكون تاريخ ازدهارها في الطبيعة في سبتمبر، أمر مثير للإعجاب". "إن قطف الزعفران وإنتاجه هذا الموسم في مركز البحث والتطوير، ومعرفة كيف يتشكل بروتوكول الزراعة، الذي طورناه على مدى شهور عديدة من العمل الشاق، ويبدأ العمل به، يشكل دليلاً على القدرة الكبيرة للشركة و قدرات".