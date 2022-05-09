اعتقال مواطنة إسرائيلية تبلغ من العمر 65 عاما لإرسالها رسائل تهديد إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت

الشرطة: المرأة تسكن في جنوب البلاد وقد تكون الدوافع وراء أفعالها "سياسية بحسب العناصر الأولى للتحقيق"

أعلنت أجهزة المخابرات والشرطة الإسرائيلية،اليوم الإثنين، اعتقال امرأة (65 عاما تقيم في جنوب البلاد) يشتبه في كتابتها رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مشيرة إلى أن" الدوافع وراء أفعالها ستكون سياسية بحسب العناصر الأولى للتحقيق".

وتم استلام أول خطاب تهديد بالقتل يحتوي على ذخيرة سلاح ناري في 26 أبريل/نيسان المنصرم في المكتب السابق حيث عملت غيلات بينيت ، زوجة رئيس الوزراء وأعقب ذلك بيومين أيضا رسالة ثانية تحتوي على ذخيرة حقيقية ، وأرسلت هذه المرة إلى أحد أبناء رئيس الحكومة. زعمت الرسالة أن "عائلة نفتالي بينيت ستستهدف إذا لم يستقيل من منصبه"

رد رئيس الوزراء على ذلك بقوله: "يجب ألا تؤدي النزاعات السياسية ، مهما كانت عميقة ، إلى العنف والتهديدات بالقتل. يجب أن نفعل كل شيء ، كقادة وكمواطنين ، لتجنب مثل هذه الظواهر".