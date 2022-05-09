السلطات التركية تعتقل سائحة مغربية بتهمة إهانة أردوغان والدولة

قام أصحاب المحال التجارية في المنطقة بإبلاغ رجال الشرطة، التي وصلت على الفور وإعتقلت ​المرأة​ المغربية

أعلنت السلطات في ​تركيا، اليوم الإثنين، أنها قامت بإعتقال سائحة مغربية بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية، ووصفت السائحة المغربية، خلال تواجدها في حي جاميكيبر بولاية آيدن غرب ترك، تركيا بـ”الدولة المتطرفة”، كما شتمت أردوغان.

وقام أصحاب المحال التجارية في المنطقة بإبلاغ رجال الشرطة، التي وصلت على الفور وإعتقلت ​المرأة​ المغربية، حسب موقع النشرة.

يشار إلى أن هناك الآلاف من الأشخاص محتجزون في تركيا بتهمة إهانة أردوغان والدولة، وحكم على العشرات بالسجن بنفس التهمة، كما تم اعتقال عشرات الأجانب بالتهمة ذاتها.

ويذكر أن صحيفة "زمان" التركية المعارضة، كانت قد نشرت في وقت سابق، تقريرًا نسبته إلى "المعارضة التركية"، يفيد بأن ما مجموعه 38581 تركيا واجهوا محاكمات قضائية بتهمة إهانة الرئيس بين العامين 2014 و2020.