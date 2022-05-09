English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الأمن الإسرائيلي بعد مطاردة: اعتقال 3 مشتبهين بتهريب أسلحة على الحدود اللبنانية وضبط 5 بنادق

الأمن الإسرائيلي بعد مطاردة: اعتقال 3 مشتبهين بتهريب أسلحة على الحدود اللبنانية وضبط 5 بنادق

i24news

دقيقة 1
مطاردة بوليسية في وادي عربة: إحباط تهريب أسلحة من الأردن إلى الخليل في الضفة الغربية 17/3/2022
Israeli Police spokemanمطاردة بوليسية في وادي عربة: إحباط تهريب أسلحة من الأردن إلى الخليل في الضفة الغربية 17/3/2022

قسم المراقبة تمكن من تحديد ثلاثة أشخاص اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي الإسرائيلي

نجحت قوة من جنود الجيش الإسرائيلي الليلة (الإثنين) من القبض على ثلاثة من المشتبه بهم، تم رصدهم أثناء اقترابهم من السياج الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي الإسرائيلية، بالقرب من قرية الغجر. وتم العثور على خمسة أسلحة من طراز إم بي 5 وذخيرة من طراز إم -16، بحسب النشر في واينت. 

Video poster

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قسم المراقبة تمكن من تحديد ثلاثة أشخاص اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي الإسرائيلية بالقرب من قرية الغجر، بحسب الشبهة، بهدف تهريب أسلحة. واعتقلت القوة المكلفة بحراسة ذلك الجزء من الحدود وشرطة اسرائيل أولئك الثلاثة وتمكنوا من العثور على الحقيبة. وكشفت عمليات التمشيط في المنطقة عن خمسة أسلحة Mp5 وذخيرة "M-16.

ولم تحدد السلطات بعد الوجهة التي كان من المقرر وصول هذه الأسلحة إليها، جنائية كانت أم أمنية. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق