الأمن الإسرائيلي بعد مطاردة: اعتقال 3 مشتبهين بتهريب أسلحة على الحدود اللبنانية وضبط 5 بنادق

قسم المراقبة تمكن من تحديد ثلاثة أشخاص اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي الإسرائيلي

نجحت قوة من جنود الجيش الإسرائيلي الليلة (الإثنين) من القبض على ثلاثة من المشتبه بهم، تم رصدهم أثناء اقترابهم من السياج الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي الإسرائيلية، بالقرب من قرية الغجر. وتم العثور على خمسة أسلحة من طراز إم بي 5 وذخيرة من طراز إم -16، بحسب النشر في واينت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "قسم المراقبة تمكن من تحديد ثلاثة أشخاص اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي الإسرائيلية بالقرب من قرية الغجر، بحسب الشبهة، بهدف تهريب أسلحة. واعتقلت القوة المكلفة بحراسة ذلك الجزء من الحدود وشرطة اسرائيل أولئك الثلاثة وتمكنوا من العثور على الحقيبة. وكشفت عمليات التمشيط في المنطقة عن خمسة أسلحة Mp5 وذخيرة "M-16.

ولم تحدد السلطات بعد الوجهة التي كان من المقرر وصول هذه الأسلحة إليها، جنائية كانت أم أمنية.