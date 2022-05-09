الجيش الاسرائيلي يبدأ تدريبا عسكريا واسعا يشمل كل الجبهات

يعتبر التدريب العسكري الأكبر منذ سنوات ويهدف لمضاعفة جاهزية الجيش الاسرائيلي لحرب شاملة

في ظل التوترات الأمنية الأخيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم أكبر تدريب عسكري له منذ سنوات، والذي يحاكي حربا في كل الجبهات وأطلق عليه "العربات النارية"، وبحسب موقع "والا" التدريب سيستمر شهرا ويهدف إلى مضاعفة جاهزية الجيش الإسرائيلي لحرب شاملة ومتواصلة جوا، وبحرا وبحرا وفي الفضاء الألكتروني.

ويشارك في التدريب، جزء من القوات النظامية والاحتياط، من كافة القيادات، الأذرع، والأقسام، ويشارك به قوات قتالية، قيادات وأنظمة مهنية من كافة الوحدات العسكرية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حدد بأن هدف التدريب هو :"مضاعفة الجاهزية بشكل أساسي في الجبهة الشمالية لكن ايضا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة". ويشارك بالتدريب وزارات مختلفة بينها وزارة الخارجية ، المالية ودائرة المعلومات الوطنية مع الأجهزة الأمنية.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي أن "الانجازات التي يسعى اليها التدريب تشمل تحسين نظام العمليات والجاهزية للحرب، بالتشديد على تنفيذ عمليات بوتيرة سريعة، وبضربات ودفاع ومناورات متعددة الأبعاد، مع التدريب من القيادة العامة وحتى الجانب العملي، واضيف ان دروس عملية "حارس الأسوار" سيتم تطبيقها على مدار شهر التدريب.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي سيتم الدمج مع التدريب قدرات برية، جوية ، بحرية وفي مجال السايبر، في الرد اللوجستي وفي عملية إطلاق النار. اضافة لذلك، التدريب سيفحص محور العمل من رئيس هيئة الاركان والهيئة العامة حتى مقاتلي الجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة.

التمرين سيفحص كيفية التعامل مع التحديات والأحداث المتفجرة في كافة جبهات القتال، الى جانب سيناريوهات انتقال روتينية الى طوارئ في المجال العسكري والمدني. ايضا ، سيتم التدريب على خطط تشغيلية وفقا للسيناريوهات التي تتم ممارستها وستدرس قدرات توفير خدمات مختلفة وجهود إنقاذ.