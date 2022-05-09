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إسرائيل: وزير الأمن الداخلي والشرطة يوافقان على مطلب الأردن زيادة قوة الوقف في الحرم القدسي ما سيحل أزمة الائتلاف الحكومي

i24news

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وصول المصلين للصلاة في ليلة القدر خارج قبة الصخرة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان في 27 أبريل 2022
HAZEM BADER / AFPوصول المصلين للصلاة في ليلة القدر خارج قبة الصخرة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان في 27 أبريل 2022

إسرائيل: وزير الأمن الداخلي والشرطة يوافقان على مطلب الأردن زيادة قوة الوقف في الحرم القدسي

 

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن وزير الأمن الاسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وافقوا على طلب الأردن زيادة عدد حراس وموظفي الأوقاف الاسلامية في الحرم القدسي. 

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وبحسب النشر طلبت الأردن زيادة 50 حارسا تابعين للأوقاف الاسلامية في الحرم القدسي، الوزير بار ليف من جانبه طالب بحسب النشر بإخراج كافة حراس وموظفي الأوقاف الذين يؤيدون حركة حماس من الحرم القدسي. 

ويشار الى إن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس اشترطت تأييدها للائتلاف الحكومي بقبول الطلبات الأردنية المرتبطة بقضايا الحرم القدسي خلال النقاشات بين الجانب الاسرائيلي والجانب الاردني. 

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