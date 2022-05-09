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إسرائيل:القائمة العربية الموحدة لا تتجاوز نسبة الحسم باستطلاع جديد

i24news

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رئيس القائمة الموحدة منصور عباس
Yonatan Sindel/Flash90رئيس القائمة الموحدة منصور عباس

وفقا للاستطلاع يبقى الليكود الحزب الأكبر مع 36 مقعدا و"يش عتيد" مع 18 مقعدا

أظهر استطلاع القناة "13" أن  القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس لن تتجاوز نسبة الحسم، في المقابل بعد عدة استطلاعات متواصلة لم تتجاوز خلالها نسبة الحسم، فإن "تكفا حداشا" برئاسة جدعون ساعر تجاوزت في هذا الاستطلاع نسبة الحسم وحصلوا على اربعة مقاعد. 

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حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو حصل على 36 مقعدا، اما "يش عتيد" الحزب الثاني حصل على 18 مقعدا، "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريش يحصل على 9 مقاعد وهو الحزب الثالث بحجمه. حزب "يمينا" برئاسة رئيس الحكومة نفتالي بينيت يحصل على 8 مقاعد، يلية كل من "ازرق ابيض" ، شاش و"يهدوت هتوراة" يحصل كل واحد منهما على 7 مقاعد. 

وحصلت القائمة المشتركة على ثماني مقاعد، فيما حصل حزب العمل على ستة مقاعد،وحصل كل من "يسرائيل بيتنو" و"ميرتس" على خمسة مقاعد لكل واحد منهما. في خريطة الكتل، الاحزاب التي تركب الائتلاف الحالي حصلت على 53 مقعدا، في المقابل حصلت أحزاب المعارضة على 59 مقعدا، في حين المشتركة مع 8 مقاعد. 

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