وزراء خارجية إسرائيل، اليونان، قبرص وأمريكا يؤكدون التزامهم بدفع السلام شرقي البحر المتوسط

جاء هذا في أعقاب اجتماع عقد عبر اليوم عن طريق الانترنت لوزراء خارجية "مجموعة 1+3"

أكد بيان مشترك صدر عن اجتماع لوزراء خارجية إسرائيل، اليونان، قبرص مع وزير الخارجية الأمريكي (مجموعة 1+3) على الالتزام المشترك لدفع السلام ، الاستقرار والازدهار شرقي البحر المتوسط.

وبحسب البيان الصادر فإن خلال الاجتماع الذي عقد اليوم عبر الانترنت "أكد الوزراء على الالتزام المشترك لدفع السلام ، الاستقرار والازدهار شرقي البحر المتوسط"

وأضاف:"في هذه الفترة الحرجة بالنسبة لأوروبا، الولايات المتحدة والعالم، وزراء الخارجية يكررون التزامهم لمجموعة 1+3، وقرروا مضاعفة التعاون في مجالات الطاقة، الاقتصاد، الأنشطة في مجال الإقليم، الجاهزية للطوارئ والحرب ضد الارهاب، دعم الحصانة وأمن الطاقة والتواصل داخل المنطقة.

وشددت المجموعة على دعمها مبادرات أخرى مثل "قمة النقب" التي تعزز التعاون في المنطقة، في حين أدان الوزراء جميع العمليات العدائية الدموية خلال الفترة السابقة التي وقعت في إسرائيل بما يشمل "عملية العاد" التي وقعت الخميس الماضي وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وقرر الوزراء تطوير خارطة طريق مع نتائج حقيقية للسنة القريبة والتجهيز لاجتماع استكمالي قبل نهاية عام 2022.