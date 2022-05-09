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السلطات المصرية اعتقلت إسرائيليين صوروا أنفسهم وهم يلوحون بالعلم الإسرائيلي

i24news

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تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 27 سبتمبر 2021 منظرًا جويًا للقطع السكنية والفنادق الفاخرة في منطقة الهضبة التابعة لمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء.
Khaled DESOUKI / AFPتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 27 سبتمبر 2021 منظرًا جويًا للقطع السكنية والفنادق الفاخرة في منطقة الهضبة التابعة لمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء.

الاعتقال جرى الجمعة الماضية ، وقضى الإسرائيليون في السجن يومين

افاد موقع N12 الإسرائيلي عن اعتقال السلطات المصرية لإسرائيليين كانوا يقضون عطلتهم في شبه جزيرة سيناء وذلك بعد رفعهم العلم الإسرائيلي. 

Video poster

وبحسب التقرير فإن إسرائيليين صوروا أنفسهم وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلة لشريط فيديو لنشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر التقرير أن المصريين اعتبروا استخدام الأعلام الإسرائيلية استفزازا، ولذلك اعتقلوهم الجمعة الماضية. 

وافيد أن الاسرئيليبن مكثوا في السجن يومين، تلقوا خلالها مساعدة من السفارة الإسرائيلية ووزارة الخارجية حتى اطلاق سراحهم وعودتهم الى إسرائيل. 

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