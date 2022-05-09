السلطات المصرية اعتقلت إسرائيليين صوروا أنفسهم وهم يلوحون بالعلم الإسرائيلي

الاعتقال جرى الجمعة الماضية ، وقضى الإسرائيليون في السجن يومين

افاد موقع N12 الإسرائيلي عن اعتقال السلطات المصرية لإسرائيليين كانوا يقضون عطلتهم في شبه جزيرة سيناء وذلك بعد رفعهم العلم الإسرائيلي.

وبحسب التقرير فإن إسرائيليين صوروا أنفسهم وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلة لشريط فيديو لنشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر التقرير أن المصريين اعتبروا استخدام الأعلام الإسرائيلية استفزازا، ولذلك اعتقلوهم الجمعة الماضية.

وافيد أن الاسرئيليبن مكثوا في السجن يومين، تلقوا خلالها مساعدة من السفارة الإسرائيلية ووزارة الخارجية حتى اطلاق سراحهم وعودتهم الى إسرائيل.