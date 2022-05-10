تقرير: من المتوقع أن يلتقي العاهل الأردني الرئيس الأمريكي في واشنطن

وكالة رويترز"من المتوقع أن يركز في جزء كبير منه على تصاعد العمليات العدائية في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة"

من المتوقع أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية وأعضاء بارزين في الكونغرس، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في واشنطن وفق ما أفادت به قناة العربية السعودية.

وقال مصدر مجهول لوكالة رويترز إن قضايا الشرق الأوسط الإقليمية ستهيمن على الاجتماع مع بايدن، الذي من المتوقع أن يركز في جزء كبير منه على تصاعد العمليات العدائية في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وكانت إسرائيل قد وافقت في وقت سابق من أمس الإثنين، على السماح لـ 50 من أعضاء الوقف بمراقبة الحرم القدسي. (الوقف الإسلامي في القدس يشرف على المواقع الإسلامية في الحرم القدسي ويديرها، بما في ذلك المسجد الأقصى وقبة الصخرة)

ويلعب الأردن، الوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، دورا رئيسيا في محاولة تخفيف التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان العاهل الأردني قد وصل إلى الولايات المتحدة الأسبوع المنصرم، في مستهل زيارته بلقاء مسؤولين عسكريين في فلوريدا. والتقى أمس الاثنين بقادة مسيحيين في نيويورك حيث أكد أهمية الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس.