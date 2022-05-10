وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الأمريكية الجديد في الدوحة

ومن المقرر الانتهاء من السفارة الأمريكية الجديدة في عام 2026، والتي ستكون مستقبلاً بمثابة منبر مرن للدبلوماسية

تم في قطر اليوم الثلاثاء، وضع حجر الأساس لمبنى السفارة الأمريكية الجديدة في العاصمة القطرية، بحضور ممثلين عن مكتب عمليات المباني الخارجية في وزارة الخارجية (او بي او) وبعثة الولايات المتحدة في الدوحة ومسؤولين أمريكيين وقطريين، للتأكيد على علاقات الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة وقطر.

أشرف على تصميم المبنى الجديد ريتشار كينيدي على مساحة 12.3 فدان في منطقة دبلوماسية جديدة في حي وادي البنات بالدوحة. وسيجذب البناء استثمار ما يقدر بنحو 110 ملايين دولار في الاقتصاد المحلي وسيتم توظيف ما يقرب من 1200 من مواطني البلدان الثالثة، على ما أفاد موقع الشرق.

ومن المقرر الانتهاء من السفارة الأمريكية الجديدة في عام 2026، والتي ستكون مستقبلاً بمثابة منبر مرن للدبلوماسية في الدوحة.