رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا تغيير في الوضع في الحرم القدسي وسيادة إسرائيل لم تمس"

القرارات بشأن الحرم القدسي ستتخذ من قبل الحكومة الإسرائيلية من منطلق اعتبارات السيادة وحرية العبادة والأمن

عقب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الثلاثاء، على الأنباء حول تغييرات في الحرم القدسي على خلفية إعلان القائمة العربية في الكنيست برئاسة منصور عباس تجميد عملها ورهن العودة إلى الائتلاف الحكومي من عدمه على قرارات اجتماعه بالعاهل الأردني فيما خص مسؤوليته المباشرة على ما يحدث في المسجد الأقصى، بأن شيئًا لم يتغير.

وأوضح بينيت أن مكتب رئيس الوزراء تلقى منذ حوالي شهر ونصف، طلبًا أردنيًا لزيادة عدد موظفي الوقف في الحرم القدسي بنحو 50 شخصًا، لكن إسرائيل لم تجد أنه من المناسب الاستجابة لهذا الطلب.

وأضاف بينيت "تم إبعاد 6 حراس من الأوقاف نظرًا لكونهم مدعومين من حماس، وتم تعيين 12 عضوًا جديدًا في الوقف وفقًا للمعايير الحالية، دون أي زيادة خارجة عن ترتيبات الوضع الراهن. وقال مؤكدًا "لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي الشريف - سيادة إسرائيل محفوظة ولم تمس".

وتابع "جميع القرارات بشأن الحرم القدسي ستتخذ من قبل الحكومة الإسرائيلية من منطلق اعتبارات السيادة وحرية العبادة والأمن، وليس نتيجة ضغوطات من عوامل خارجية أو سياسية".