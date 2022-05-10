طهران تبدي استياءها من قيام تركيا ببناء السدود: تضر إيران والعراق

من غير المقبول قيام النظام التركي بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء، عن موقف بلاده المعارض لبناء السدود من قبل السلطات التركية. وقال "من غير المقبول قيام النظام التركي بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة"، وفق ما كشف موقع سانا.

وأضاف عبد اللهيان خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم: "لقد طرحنا موضوع بناء السدود على نهر ارس وغيره عدة مرات مع المسؤولين الأتراك" مشدداً على أن إجراءات النظام التركي في مجال بناء السدود تؤثر بصورة سلبية في حجم المياه الداخلة إلى إيران ودول المنطقة.

وقال عبد اللهيان محذرًا: "لا ينبغي أن نسمح لبعض الدول ومنها تركيا باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية سواء في إيران أو العراق… ونحن على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية لأن مسألة بناء السدود من قبل تركيا تضر إيران وكذلك العراق".

يشار إلى أنه لا يوجد أي اتفاق ثنائي بين إيران وتركيا ينظم بناء السدود، فيما يؤكد الأتراك من جانبهم أن "بناء السدود يجري في المناطق الجبلية من أجل توليد الطاقة الكهرومائية".