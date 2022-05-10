مصر والولايات المتحدة تتطلعان إلى تعميق التعاون في مكافحة الإرهاب

عرض كوريلا إرسال الأدميرال ميتشل برادلي الذي يرأس العمليات الخاصة الأمريكية في الشرق الأوسط إلى مصر

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أمله في تعميق العلاقات لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة خلال محادثات مع الجنرال الأمريكي مايكل أريك كوريلا يوم الاثنين، بعد هجوم دام في شبه جزيرة سيناء في نهاية الأسبوع.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم وقتل 11 جنديًا مصريًا. كانت هذه واحدة من أكثر الهجمات دموية في السنوات الأخيرة في شمال سيناء، معقل للنشاط الجهادي.

وأشار مكتب السيسي إلى أن الإرهاب هو التحدي الأكبر لأمن مصر واستقرارها، ويتطلب "جهودًا جماعية لمكافحته".

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن السيسي ومسؤولين مصريين آخرين سعوا إلى تعميق العلاقات في مكافحة الإرهاب في لقاءات مع كوريلا.

وأضاف المسؤول أن كوريلا عرض إرسال الأدميرال ميتشل برادلي، الذي يرأس العمليات الخاصة الأمريكية في الشرق الأوسط إلى مصر "للتوجيه والمساعدة".

منذ عام 2018 ، وسع الجيش المصري سيطرته على المناطق الساحلية بين قطاع غزة وقناة السويس، مما سمح بعودة بعض الأنشطة المدنية وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك ، تتواصل الهجمات المتفرقة إلى جانب بحث المقاتلين في صفوف داعش عن ملاذ في الصحراء الممتدة جنوب الساحل، باستخدام تكتيكات مختلفة،من القنص إلى زرع المتفجرات.