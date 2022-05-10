مؤتمر بروكسل يستثني موسكو ودمشق ويعلن عن تقديم 155 مليون يورو لـ"دعم سوريا"

من جهتها اعتبرت دمشق أن "هذه المؤتمرات تتم بدون مشاركة الدولة المعنية الأساسية وهي الجمهورية العربية السورية"

أعلنت النرويج، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم 155 مليون يورو دعما هذا العام لمساعدة المتضررين من الحرب، في سوريا في مؤتمر استثنى دعوة دمشق وموسكو.

يعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم، الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في مقره، "مبنى أوروبا"، في العاصمة البلجيكية. ووجهت روسيا انتقادات إلى خطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم المؤتمر السادس لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، دون دعوة دمشق وموسكو إليه، وفق روسيا اليوم.

وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار.

وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو قد قال إن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن حكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني. وتابع "أن المؤتمر يعد فرصة مهمة من أجل التأكيد على دعم المجتمع الدولي للشعب السوري"، بحسب النشر في الأناضول.

لكن وزارة الخارجية الروسية وجهت انتقادات للمنظمين، حيث أشارت في بيان إلى أن الأهداف المعلنة من قبل منظمي المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية لا تزال ثابتة، أي مواصلة دعم السوريين في بلدهم والمنطقة من خلال التفاف المجتمع الدولي حول عملية سياسية شاملة وذات مصداقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وحذرت الوزارة الروسية في الوقت نفسه من أن مؤتمرات بروكسل "تنزلق أكثر فأكثر إلى التسييس المتهور للقضايا الإنسانية حصرا".

من جهتها اعتبرت دمشق، في بيان أن "هذه المؤتمرات بصيغتها الحالية لا تتفق مع مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعمل الإنساني وهي تتم بدون مشاركة الدولة المعنية الأساسية وهي الجمهورية العربية السورية".