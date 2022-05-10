تقرير: قوات روسية تترك مواقعها في سوريا ويحتل مكانهم قوات ايرانية وقوات تابعة لحزب الله

التقارير تقول ان وحدات للجيش الروسي موجودة في اوكرانيا بدأت ترك مواقعها في سوريا تجاه اوكرانيا

افاد تقرير لتلفزيون "ماكو" الإسرائيلي ان الانباء تتزايد بأن الروس يقومون بإخراج جنودهم من سوريا إلى أوكرانيا ، وتسيطر على المواقع والمعدات المتروكة قوات ايرانية وقوات تابعة لحزب الله.

وذكر التقرير أن خلال الجمعة الماضية بدأت تقارير تفيد بأن جنودا من وحدات للجيش الروسي موجودة في أوكرانيا، بدأت ترك القواعد في سوريا تجاه عدد من المطارات، ومن هناك يتم نقلهم إلى أوكرانيا للانضمام الى الوحدات الروسية هناك، الحديث بشكل أساسي يدور عن قوات برية وليس من المعروف عن تقليص عدد الطائرات الروسية في سوريا في هذه المرحلة.

الوحدات التي ارسلت الى أوكرانيا، كانت منتشرة في المواقع والقواعد الصغيرة في سوريا، وذكر التقرير أنه بحسب وسائل اعلامية تغطي ما يجري في البلاد، فورا بعد خروج الروس من هناك، الايرانيون ونشطاء حزب الله سيطروا على هذه القواعد. التقديرات هي بأن الأمر جرى بمعرفة الروس وحتى بالتنسيق معهم. هذا على ما يبدو لمنع المتمردين السوريين معارضي النظام من السيطرة على هذه القواعد.

وذكر تقرير "ماكو" الخطوة الروسية وبشكل أساسي السيطرة الايرانية على نفس هذه القواعد وعلى ما يبدو المعدات التي بقيت بها، من الممكن أن تشعل الضوء الأحمر في إسرائيل. وكل ما انخفضت القوات االروسية في سوريا، ستتضاعف اهمية الوجود الايراني بالنسبة للنظام في دمشق، تقليص القوة الروسية هناك يقلص ايضا من روافع الضغط على الايرانيين وتقييد نشاطهم هناك.