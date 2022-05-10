تقرير: إسرائيل تلغي تصاريح 1,130 فلسطيني من أقارب منفذي العمليات العدائية الأخيرة

يعتبر هذا اجراء عقابي اتخذته الاجهزة الامنية الاسرائيلية لردع منفذين محتملين من تنفيذ عمليات جديدة

أفادت القناة الاسرائيلية "N12" نقلا عن مصادر في الجهاز الأمني أن إسرائيل ألغت تصاريح دخول أكثر من 1,130 من أقارب منفذي العمليات العدائية الدامية التي نفذت خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر التقرير أنه تم منع 206 من أقارب عائلة أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات، من سكان مدينة جنين واللذين نفذا عملية "العاد" الخميس الماضي والتي أدت الى مقتل ثلاثة إسرائيليين، ايضا من 137 من اقارب نذير مرزوق ، من سكان عبوين والذي نفذ عملية طعن بمنطقة باب العامود في القدس أمس أسفرت عن اصابة شرطي حرس الحدود، ايضا لن يتمكن من دخول إسرائيل 124 من أقارب معتصم محمد طالب عطا الله ، من سكان قرية حرملة قضاء بيت لحم حاول تنفيذ عملية في مستوطنة "تكوع" وتم تحييده قبل يومين.

ايضا منع دخول المئات من أقارب المهاجمين الذين نفذوا عملية "ارئيل" وعملية "تل أبيب" وعملية "بني براك" خلال الأسابيع الأخيرة. وقال مسؤول أمني كبير "لن نسمح لأبناء عائلات المخربين الذين اختاروا طريق الإرهاب دخول إسرائيل لأغراض العمل والتجارة، كل فلسطيني يفكر باختيار طريق الارهاب سيعلم أن العملية التي ينفذها ستلحق ضررا جسيما بعائلته".

وأضاف أن"الحديث يدور عن أداة فعالة تهدف الى ردع مخربين محتملين من تنفيذ أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن" وأضاف المسؤول "جهاز الأمن يعمل بدمج أذرع، مع قوات كاملة بقوة كبيرة. سنلحق خسائر فاذحة بالارهابيين، ومساعديهم والمحرضين على الإرهاب".