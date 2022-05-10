إسرائيل:رئيس القائمة الموحدة ينتقد بشدة دعم "المشتركة" لاقتراح حل الكنيست

منصور عباس يقول في منشور له ان الخطوة تعتبر "طعنة بالظهر" للمجتمع العربي ولحزبه

رد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، على تصريحات عدد من مسؤولي القائمة المشتركة، بأن حزب المعارضة سيدعم خطوة لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة.

وقال منصور عباس في منشور له على الفايسبوك، إنها " طعنة في الظهر للمجتمع العرب ولحزبنا بينما يجري حزبنا مفاوضات مع الحكومة".

كما أكد ممثل حزب التجمع الاسرائيلية، أن " المناخ داخل المجموعة أكثر إيجابية من أي وقت مضى ولا نعرف أي سيناريو من هذا القبيل".

ويعتبر حزب القائمة العربية الموحدة جزء من الائتلاف، بيد أن هذا الأخير قام بتجميد عضويته في الآونة الأخيرة، وسط توترات في القدس بشأن الحرم القدسي، الذي اندلعت فيه أعمال عنف يومية طيلة شهر رمضان (المنصرم).

ويجدر الإشارة أنه بعد خروج عضو الكنيست "عيديت سيلمان" من حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، انخفض الائتلاف إلى 60 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.