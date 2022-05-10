الرئيس التركي وولي العهد السعودي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات وقضايا إقليمية

أكدت الرئاسة التركية أن الاتصال بين أردوغان ومحمد بن سلمان تناول "العلاقات التركية السعودية"

أفادت وكالة الأنباء "واس" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحة العاهل السعودي.

وفي نفس السياق، أكدت الرئاسة التركية أن الاتصال بين أردوغان ومحمد بن سلمان تناول "العلاقات التركية السعودية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

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وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن الأحد الماضي، في بيان له، أن الملك سلمان بن عبد العزيز (86 عاماً) أجرى منظاراً للقولون ونتيجته "سليمة"، وسيمكث "بعض الوقت" للراحة بمستشفى بجدة وفق قرار طبي، حسب موقع الخليج أون لاين.

يشار إلى أن الرئيس التركي قد زار مدينة جدة السعودية، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، وأجرى مشاورات مع الملك سلمان وولي العهد، في زيارة تعد الأولى منذ يوليو/تمّوز 2017.

وبعد عودته إلى تركيا قال أردوغان إن البلدين اتفقا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين سترتقي إلى مستوى "مميز جداً".

وكانت هذه أول زيارة يجريها أردوغان للمملكة، منذ يوليو 2017، وتأتي في سياق محاولات تفكيك الخلافات التي طفت على العلاقات خلال السنوات الخمس الماضية.