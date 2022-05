الرئيس التركي وولي العهد السعودي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات وقضايا إقليمية

أفادت وكالة الأنباء "واس" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحة العاهل السعودي.

وفي نفس السياق، أكدت الرئاسة التركية أن الاتصال بين أردوغان ومحمد بن سلمان تناول "العلاقات التركية السعودية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".