اسرائيل:السفير الروسي يترك مبنى الكنيست غاضبا بعد سماع خطابات تهاجم روسيا

السفير الروسي يغضب من خطابات عدد من اعضاء الكنيست بمناسبة يوم الانتصار على النازية

أفادت القناة الاسرائيلية N12 أن السفير الروسي لدى إسرائيل اناتولي فكتوروف، ترك غاضبا جلسة الكنيست وغادر المبنى بعد قيام عدد من أعضاء الكنيست بمهاجمة روسيا والعدوان الروسي في أوكرانيا بخطاباتهم، والتي القيت بمناسبة يوم الانتصار على ألمانيا النازية, وذكر مصدران من الكنيست أن السفير نطق بضع كلمات وهو بطريق خروجة مستنكرا خطابات أعضاء الكنيست، وغادر المقر بخطوات سريعة والى جانبه طاقم الحراسة الذي رافقه الى الخارج.

من بين الامور التي أطلقها إعضاء الكنيست كان انتقادات لاذعة ضد جرائم الحرب على الارض الأوكرانية التي يرتكبها الجيش الروسي هذه الايام. وقال عضو الكنيست "يفجيني سوفا" من حزب "يسرائيل بيتنو" والذي ولد في اوكرانيا :"الحرب في أوكرانيا جريمة، لا يمكن ألا أتفرج بألم على ما يحدث، يؤلمني بشكل خاص أن من هزم الظالم النازي وحقق النصر، اليوم يحارب كل الآخر. الحرب هي صفعة لجيل أجدادنا وجداتنا الذين حاربوا النازيين".

ومن التصريحات التي اغضبت السفير كانت تصريحات عضو الكنيست غلعاد كريف من فوق منصة الكنيست :"لأسفنا الكبير لا يمكن الاحتفال بهذا اليوم هذا العام ، بدون النظر بقلق وإسماع صوت قوي تجاه نشاطات روسيا العسكرية في مناطق السيادة الاوكرانية- أنشطة تكبد حياة الالاف. وهي انشطة تثير المشاعر، يكشف خلالها عن أعمال تعتبر بمثابة جرائم حرب ضد الانسانية".السفير الروسي ترك لوحده الكنيست، في حين بقي الطاقم الديبلوماسي كله لمشاهدة النقاش.