نصر الله يرد على رئيس الحكومة الاسرائيلية ويدعو حزب الله "للبقاء بحالة تأهب قصوى"

جاءت تصريحات الأمين العام لحزب الله بعد مناورات الجيش الاسرائيلي وتصريحات بينيت

رد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له اليوم على تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت الذي صرح :"نحن لا نبحث عن مواجهة ولا نريد مواجهة". حيث قال :"تلقينا رسالة بأن الاسرائيليين يصرون على أنه لا يوجد لديهم نوايا للقيام بعملية عسكرية، نحن لا نثق بتصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية".

مع ذلك شدد نصر الله على أن "تأهبنا وجاهزيتنا ستبقى ثابتة حتى انتهاء المناورات الاسرائيلية " ودعا تنظيمه الى البقاء بحالة تأهب قصوى، واضاف "نكرر ونقول بأننا لن نسمح بهجوم أو انتهاك تجاه لبنان، لأي سبب كان".

وكان نصر الله أعلن في كلمة له امس الاثنين أنه "طلب من تشكيلات الذراع العسكرية للحزب الاستنفار لتكون على أهبة الاستعداد" بالتزامن مع المناورات العسكرية واسعة النطاق التي اعلنها الجيش الاسرائيلي أمس الاثنين

وأعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين عن اطلاق مناورة عسكرية واسعة النطاق تحت شعار "عربات النار" ستستغرق شهرا كاملا، لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع جوا وبحرا وبرا وسيبرانيا.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي في حديثه عن المناورات إن " الإنجازات التي يسعى اليها التدريب تشمل تحسين نظام العمليات والجاهزية للحرب، بالتشديد على تنفيذ عمليات بوتيرة سريعة، وبضربات ودفاع ومناورات متعددة الأبعاد، مع التدريب من القيادة العامة وحتى الجانب العملي".