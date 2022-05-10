مسؤول ايراني يغرد بالعبرية عن "تقدم" بالمفاوضات حول الاتفاق النووي

تأتي التغريدة على خلفية التقارير حول التباطؤ بعملية المفاوضات وزيارة المندوب الاوروبي الى طهران

على خلفية التقارير حول التباطؤ في عملية المفاوضات بين إيران والدول العظمى حول استئناف الاتفاق النووي، غرد مسؤول ايراني باللغة العبرية عن "تقدم بالمفاوضات مع الدول العظمى".

وقال علي شمخاني، رئيس مجلس الأمن القومي الايراني، في تغريدة غير عادية باللغة العبرية في حسابة على موقع "تويتر" عن تقدم بالمباحثات بين طهران والدولة العظمي للعودة الى الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي فرضت عليها.

وذكر شمخاني:"التقدم بمفاوضات فيينا لرفع العقوبات تظهر القدرة العالية للأشخاص للعمل والسيطرة الحكومية بالشؤون الأهم"

وتأتي تغريدة المسؤول الايراني الغير عادية على خلفية التقارير حول تباطؤ عملية المفاوضات، وعلى خلفية زيارة انريكا موريه، ممثل الاتحاد الاوروبي في المفاوضات، الى طهران.