مسؤول امني اسرائيلي :"لا نريد جر كل السكان الفلسطينيين الى عقوبات"

المسؤول الامني الاسرائيلي يقول ان اسرائيل تتبع اسلوبا مختلفا خلال موجة العمليات الاخيرة

صرح مسؤول أمني اسرائيلي كبير اليوم الثلاثاء خلال حديث مع صحافيين بأن الجهاز الأمني الاسرائيلي لن يتخذ عقوبات جماعية تجاه الفلسطينيين في أعقاب موجة العمليات الأخيرة، من منطلق عدم وجود رغبة لجر جميع السكان الى العقوبات والذي يؤثر بشكل كبير على الشعب الفلسطيني وعلى السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول العسكري بحسب القناة "13" :"نحن خلال الشهر والنصف الماضيين ننظر بشكل مختلف على الوضع، نحن نقوم بأمور مشابهة لما قمنا به فترة العمليات الفردية خلال العامين 2015 و2016، الغاء تصاريح العمل لأبناء عائلات وحمائل او ابناء القرية كما قمنا في رمانة والتي خرج منها المخربين الى العاد، لهذا الامر يوجد تأثير لا بأس به على محيط المخربين".

واضاف المسؤول الامني :"على المخرب أن يفهم انه يوجد لديه مسؤولية على ما يحدث في محيطه، وهذا يهدف الى خلق ضغوطات على العائلات، جزء من المخربين يتعاونون مع ابناء العائلات. نشهد نشاط السلطة الفلسطينية في كل الحيز العام، التنسيق يجري بأفضل صورة".

وختم المسؤول العسكري :"حماس في غزة يحرض للعمليات لكنه لا يوجد العمليات" وتابع :"اغلقنا معبر ايرز، والجمهور في غزة غاضب على هذا ويقول ’العمليات في الضفة لم تغلقون معبر غزة؟ الضغط موجود على حماس، مع الكثير من توجهات الوسطاء، وهذا يظهر أن العملية تؤثر".