سوريا : غارة جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف ريف القنيطرة السورية

زعم حساب على تويتر يتتبع النشاط العسكري الإسرائيلي أن أربعة صواريخ أطلقت من طائرة حربية

أكدت وكالة الأنباء "سانا" السورية الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شنت غارة جوية على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، مشيرة إلئ أن "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وزعم حساب على تويتر يتتبع النشاط العسكري الإسرائيلي أن أربعة صواريخ أطلقت من طائرة حربية ، لكن لم يتم التحقق رسميًا من هذا الادعاء.

وكانت وكالة "سانا" قد أعلنت وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أن غارات الجوية المنسوبة لإسرائيل استهدفت محيط العاصمة دمشق، أسفرت عن مقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين، في حين أفاد المرصد السوري إن عدد المقاتلين الذين قضوا في الغارة الجوية في الغارة بلغ 9 قتلى واصابة 8 آخرين.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على الضربات التي تعلن عنها سوريا وتنسبها لها، بينما تقول إنها "لن تسمح للجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك حزب الله، ببناء قدراتها في سوريا".