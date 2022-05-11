English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

سوريا : غارة جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف ريف القنيطرة السورية

i24NEWS

دقيقة 2
انفجار في أعقاب غارة جوية نُسبت لإسرائيل في مكان لم يتم الكشف عنه في سوريا ، 6 فبراير ، 2020
SANA / AFPانفجار في أعقاب غارة جوية نُسبت لإسرائيل في مكان لم يتم الكشف عنه في سوريا ، 6 فبراير ، 2020

زعم حساب على تويتر يتتبع النشاط العسكري الإسرائيلي أن أربعة صواريخ أطلقت من طائرة حربية

أكدت وكالة الأنباء "سانا" السورية الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شنت غارة جوية على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، مشيرة إلئ أن "الأضرار اقتصرت على الماديات".

Video poster

وزعم حساب على تويتر يتتبع النشاط العسكري الإسرائيلي أن أربعة صواريخ أطلقت من طائرة حربية ، لكن لم يتم التحقق رسميًا من هذا الادعاء.

وكانت وكالة "سانا" قد أعلنت وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، أن غارات الجوية المنسوبة لإسرائيل استهدفت محيط العاصمة دمشق، أسفرت عن مقتل 4 عسكريين وإصابة 3 آخرين، في حين أفاد المرصد السوري إن عدد المقاتلين الذين قضوا في الغارة الجوية في الغارة بلغ 9 قتلى واصابة 8 آخرين.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على الضربات التي تعلن عنها سوريا وتنسبها لها، بينما تقول إنها "لن تسمح للجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك حزب الله، ببناء قدراتها في سوريا".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق