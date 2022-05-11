مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين بالضفة الغربية

الحديث يدور عن صحافية معروفة جدا في قناة الجزيرة عملت بها منذ 20 عاما

أعلنت قناة الجزيرة عن مقتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة (51 عاما) خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين وذلك خلال تغطيتها الأحداث، حيث أصيبت برأسها بصورة حرجة أدت لاحقا الى وفاتها، كما أصيب صحافي آخر برصاصة في ظهره ووصفت حالته بالمتوسطة.

جاء هذا خلال أنشطة للجيش الإسرائيلي لتنفيذ اعتقالات في مخيم جنين، وذكر في البيان الصادر عن الجيش انه "خلال نشاط للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين قام مسلحون باطلاق قذائف تجاه القوة العسكرية، حيث ردت عليهم بإطلاق، لا يوجد إصابات بين قواتنا، ويتم التحقيق في امكانية تعرض صحافيين لاطلاق نار قد يكون مصدره مسلحين فلسطينين. يتم التحقق في الحادث" في حين قالت قناة الجزيرة إن "شيرين قتلت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها المواجهات في مخيم جنين.

الحديث يدور عن صحافية فلسطينية معروفة جدا في قناة الجزيرة عملت فيها على تغطيه الأحداث في المنطقة على مدار فترة طويلة،وهي من مدينة القدس وتعمل مع الشبكة القطرية منذ عام 1997.

وأدانت شبكة الجزيرة مقتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي "بدم بارد" في مخيم جنين في الضفة الغربية، واتهمت الشبكة في بيانها قوات الجيش الاسرئيلي بأنها " أقدمت وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص حي بينما كانت تقوم بعملها الصحافي"، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي لاستهدافه أبو عاقلة "عمدا".

وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي بتغريدة باللغة العربية بإجراء تحقيق مشترك بمقتل أبو عاقلة وقال :"نطالب الفلسطينيين بعرض تحقيق مرضي مشترك عقب مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة المؤسف. يجب حماية الصحفيين في ساحات القتال وعلينا واجب الوصول إلى الحقيقة. ستواصل قوات الأمن الإسرائيلية عملها في كل مكان لمنع الإرهاب وقتل الإسرائيليين".

من جانبه أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس بأن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة تحمل الجنسية الأمريكية وطالب "بإجراء تحقيق معمق في ملابسات مقتلها واصابة صحافي آخر"

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن اتهم الجيش الإسرائيلي بمقتلها في حين رد عليه رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت وقال إن "فلسطينيين مسلحين" يتحمّلون "على الأرجح" مسؤولية مقتل أبو عاقلة وأضاف بينيت في بيان إنه "وفقا للمعلومات التي جمعناها، يبدو على الأرجح أن فلسطينيين مسلحين كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي حينها، وهم من يتحملون مسؤولية الوفاة المؤسفة للصحافية التي كانت تغطي عملية عسكرية في مخيم جنين"