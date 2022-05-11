"تريندز" وقناة "i24NEWS" الإسرائيلية يوقعان اتفاقية تعاون بحثي مشترك

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين وتزويد القناة بدراسات بحثية

وقّع "مركز تريندز للبحوث والاستشارات"، وقناة"I24NEWS" الإخبارية الدولية التي مقرها في إسرائيل، اتفاقية تعاون مشترك بهدف تعزيز التعاون البحثي، تتيح للجانبين العمل معاً لإنتاج محتوى إعلامي وتبادل البيانات والخبراء كضيوف ومعلقين في أنشطة المركز وبرامج القناة.

وقّع الاتفاقية من جانب مركز "تريندز" الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، فيما وقّعها من جانب "i24NEWS" فرانك ملول، الرئيس التنفيذي للقناة، بحضور رؤساء قطاعات إدارات المركز ومديريها، وذلك في مقر المركز في أبوظبي.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين وتزويد القناة بدراسات بحثية، والمساهمة في مسعى مستمر لتوفير إجابات علمية وموضوعية للتوجهات العالمية بطريقة تعزز فهم جميع أبعادها.

كما تنص الاتفاقية على تزويد مركز "تريندز" لقناة "i24NEWS" ببيانات محدثة عن نتائج أبحاثه، بما في ذلك القضايا الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، مع التركيز على التغييرات التي تحدث في الشرق الأوسط ودول الخليج بعد اتفاقات إبراهيم للسلام.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ "تريندز" أن توقيع الاتفاقية مع "قناة "i24NEWS" الإسرائيلية في المجالات البحثية والإعلامية سيسهم في تعزيز نشر المعرفة وقيم السلام والاستقرار، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق التوجه العام لـ "تريندز" المتعلق بتعزيز الشراكات مع العديد من المؤسسات الإعلامية والبحثية في المنطقة والعالم أيضاً، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز مسيرة البحث العلمي وتطويرها ونشر المعرفة التي تسهم في صنع المستقبل، منوهاً إلى أن القناة تحظى بسمعة طيبة من خلال ما تنشره من محتوى موضوعي ومعرفي.

من جانبه، أعرب فرانك ملول، الرئيس التنفيذي لقناة "i24NEWS" عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً الحرص على تلقي معلومات شاملة عن التغييرات في الشرق الأوسط، ومشيراً إلى أن التعاون والشراكة مع "تريندز" ستثري المحتوى الإعلامي ببيانات تقوم على البحث العلمي الرصين والموثق، وتعزز نشر المعرفة والتفكير المتعمق، مؤكداً أن "تريندز " يقدم رؤى مستنيرة حول القضايا الراهنة، ويحظى بسمعة بحثية رصينة.

بدورها قالت اليازية الحوسني، مديرة إدارة الإعلام في مركز "تريندز": إن المركز يسعى إلى تقديم محتوى بحثي متنوع يتمتع بأعلى مستويات المهنية والكفاءة، مشيرة إلى أن اتفاقية التعاون مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية تأتي تأكيداً للحرص على إيصال رسالة "تريندز" ودراساته وأعماله إلى أبعد مدى وبما يسهم في نشر المعلومات الموثقة التي تعزز قيم التعايش والتسامح ونبذ الكراهية، مضيفة بأن التعاون بين مراكز البحث والإعلام من شأنه تعزيز الوعي لدى الرأي العام بمعلومات ومعارف ذات مصداقية وجودة عالية.

يذكر أن قناة "i24NEWS" الإسرائيلية شبكة إخبارية دولية تبث باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية انطلاقاً من تل أبيب، وقد انطلقت في يوليو 2013 كجزء من "مجموعة ألتيس" التي يمتلكها رجل الأعمال باتريك دراهي، وقد افتتحت مكتباً دائماً لها في دبي في خطوة هي الأولى لوسيلة إعلام إسرائيلية.