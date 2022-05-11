وزير الخارجية الأردني: "إسرائيل ليس لها سيادة على الأماكن المقدسة في القدس"

أردف أيمن الصفدي، "الرسالة واضحة والموقف واضح.. لا سيادة لإسرائيل على المقدسات.. القدس المحتلة هي عاصمة فلسطين

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، أن "لا سيادة إسرائيلية على الاماكن المقدسة، القدس هي أرض فلسطينية محتلة.. إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة على الحرم القُدسي الشريف الذي يشكّل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين".

وأضاف أيمن الصفدي، في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية: أن إدارة المقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون الحرم الشريف، وهذا هو الوضع التاريخي والقانوني القائم".

وتابع أيمن الصفدي، "موقفنا واضح.. لا سيادة إسرائيلية على المقدسات.. الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة التي تديرها، ونرفض أي إجراء إسرائيلي يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني، كنا قلنا سابقا ونقول الآن بأن أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية هي لعب بالنار، هو تحدّ لمشاعر لأكثر من مليار ومئتين مليون مسلم، وهو دفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم".

وأردف أيمن الصفدي، "الرسالة واضحة والموقف واضح.. لا سيادة لإسرائيل على المقدسات.. القدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 سبيلا لتحقيق السلام الشامل والعادل".

وقال أيمن الصفدي، إن المحادثات التي سيجريها الملك عبد الله الثاني في واشنطن ستبحث العلاقات الثنائية وستركز على القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه سيكون هنالك حوار واضح وصريح مع القيادات الأمريكية حول ضرورة تفعيل الجهود المُستهدِفة إيجاد أفق سياسي حقيقي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن طلب الأردن رفض قبل شهر ونصف، يزيادة عدد حراس الوقف في الحرم القدسي بنحو 50 شخصا.

وأضاف بينيت، أنه "تم إبعاد 6 حراس من الأوقاف نظرًا لكونهم مدعومين من حماس، وتم تعيين 12 عضوًا جديدًا في الوقف وفقًا للمعايير الحالية، دون أي زيادة خارجة عن ترتيبات الوضع الراهن. وقال مؤكدًا "لا يوجد تغيير أو تطور جديد في الوضع في الحرم القدسي الشريف - سيادة إسرائيل محفوظة ولم تمس"..