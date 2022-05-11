الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنان عن إحباط عملية تهريب أسلحة عن طريق البحر لغزة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قالوا إنه جرى اعتقال ثلاثة اشخاص حاولوا تهريب أسلحة لحماس عن طريق البحر

كشف متحدث باسم كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" اليوم عن إحباط عملية تهريب بحرية الى قطاع غزة الأحد الماضي، تضمنت أسلحة كانت مخصصة لـ"كتائب القسام"-الذراع العسكري لحركة حماس ، أحبطت عملية التهريب بالتعاون بين الشاباك وقسم الاستخبارات العسكرية والوحدة البحرية 13.

ووفقا للقناة الإسرائيلية "13" فإنه بفضل المعلومات الاستخباراتية اعتقلت القوات ثلاثة أشخاص متورطين بالعملية خرجوا في ساعات الليل من شواطئ غزة في رحلة بحرية تجاه المنطقة البحرية مقابل شواطئ غزة بالقرب من مصر، وحاولوا اجتياز المياه البحرية الإقليمية المصرية واعتقلوا هناك من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقرير سيطرت القوات البحرية الاسرائيلية على المركبة، وقاموا باعتقال المشتبهين ونقلوا الى تحقيقات الشاباك، وكان أحد الثلاثة اعتقل قبل عامين خلال محاولة فاشلة لتهريب أسلحة لحركة حماس وقضى محكومية بالسجن عاما في السجون الإسرائيلية، الاثنان الآخران من سكان منطقة الشاطئ في غزة ويعملان في الصيد.

وأضاف التقرير أنه خلال التحقيقات مع الثلاثة من قبل الشاباك اتضح أنهم كانوا بطريقهم لتنفيذ عملية تهريب عن طريق البحر لمعدات محظورة، جزء منها لحركة حماس، وذلك بتنسيق كامل مع مسؤولي حماس في غزة، ويتضح من خلال التحقيقات مع احد الثلاثة بأنه كان متورطا بعمليات تهريب أخرى للجناح العسكري لحركة حماس (القسام) وذلك بعد إطلاق سراحه الأخير.