العراق: مقتل 9 عناصر من تنظيم "داعش" في تفجير نفق بكركوك

تابعت الخلية أنه “بحسب المعلومات المتوفرة ان هذه العناصر مشتركة بالتعرض على أحدى نقاط اللواء 96 ضمن الفرقة 14"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن قامت بعملية أمنية دقيقة قادت إلى مقتل 9 عناصر من تنظيم "داعش" بتفجير نفق كانوا يتحصننون فيه في كركوك شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان لها، إن قوات الأمن "تمكنت خلال عملية أمنية امتازت بالدقة والمهنية العالية من تفجير نفق في جبل كراو بكركوك، يتحصن بداخله نحو 9 من عناصر داعش"، مؤكدة أنه "تم قتل جميع هذه العناصر خلال العملية".

وأضافت الخلية أن “القوات الأمنية تمكنت من التعرف على العناصر من بينهم المكنى ابو عمر الذي يعمل ضمن ما تسمى فرقة نهاوند والشخص الملقب ابو صفية”.

وتابعت الخلية أنه “بحسب المعلومات المتوفرة ان هذه العناصر مشتركة بالتعرض على أحدى نقاط اللواء 96 ضمن الفرقة 14 في شهر أبريل/نيسان الماضي”.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية تواصل شن عملياتها لمطاردة تنظيم داعش الذي سجل تراجعاً في مستوى التهديد لأمن المدن والقطعات المشتركة منذ مطلع فبراير/شباط الماضي.