الخارجية الإسرائيلية: سنجري تحقيقا معمقا بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

السفارة الامريكية في إسرائيل تطالب بالتحقيق بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة التي تحمل الجنسية الامريكية

تطرقت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل اليوم الى مقتل صحافية قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، والتي تحمل الجنسية الأمريكية في جنين وقالت "الدفاع عن مواطنين أمريكيين هي على رأس أولوياتنا، الولايات المتحدة تطالب وتشجع إجراء تحقيق سريع، شامل وشفاف".

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قال في بيان "نعرب عن أسفنا على موت مراسلة الجزيرة الكبيرة خلال تبادل إطلاق نار كثيف وفي ذروة عملية ضد الإرهاب في جنين، الصحافة الحرة والنزيهة أمر أساسي لإسرائيل ولكل الديموقراطيات، وعلى هذا النحو، يجب حماية الصحافيين. هناك مؤشرات بأن الصحافية قتلت بنيران مخربين فلسطينيين. إسرائيل ستجري تحقيقا معمقا. نحن نطالب السلطة الفلسطينية التعاون مع التحقيق من أجل الوصول إلى الحقيقة".

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن وقناة الجزيرة اتهموا الجيش الإسرائيلي بمقتلها في حين رد عليه رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت وقال إن "فلسطينيين مسلحين" يتحمّلون "على الأرجح" مسؤولية مقتل أبو عاقلة وأضاف بينيت في بيان إنه "وفقا للمعلومات التي جمعناها، يبدو على الأرجح أن فلسطينيين مسلحين كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي حينها، وهم من يتحملون مسؤولية الوفاة المؤسفة للصحافية التي كانت تغطي نشاطات عسكرية في مخيم جنين"

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انه "عرض للفلسطينيين اجراء تحقيق مشترك بمقتلها، مشيرا الى أنه على ما يبدو قتلت بنيران مسلحين فلسطينيين.