منصور عباس: القائمة الموحدة ستعطي فرصة إضافية للائتلاف الحكومي الاسرائيلي

كان حزب القائمة العربية الموحدة، قد أكد صباح اليوم، إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا أن يعلن فيه عن قراره

أعلن رئيس القائمة الموحدة منصورعباس اليوم الأربعاء، أن" الموحدة دخلت الى الائتلاف الحكومي لدفع المجتمع العربي، لذلك، ستمنح القائمة العربية الموحدة فرصة إضافية للائتلاف الحكومي" وأضاف "الغينا المؤتمر الصحافي على ضوء مقتل صحافية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، مقتل صحافي يجب أن يكون مدانا من قبلنا جميعا".

وكان حزب القائمة العربية الموحدة، قد أكد صباح اليوم، إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا أن يعلن فيه عن قراره بشأن ما إذا كان سيصوت مع التحالف لدرء هجوم تشريعي متوقع في وقت لاحق اليوم.

وجاء هذا القرار بعد إعلان قناة الجزيرة عن مقتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة (51 عاما) خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين وذلك خلال تغطيتها الأحداث، حيث أصيبت برأسها بصورة حرجة أدت لاحقا الى وفاتها، كما أصيب صحافي آخر برصاصة في ظهره ووصفت حالته بالمتوسطة.

وقال الحزب في بيان “احتجاجا على ظروف وملابسات مقتل [شيرين] أبو عاقلة، أعلنت الموحدة عن إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كانت تنوي عقده صباح اليوم”.

وكانت الموحدة قد جمدت عضويتها في الإئتلاف قبل ثلاثة أسابيع على خلفية التوترات في الحرم القدس. بصفتها حزب الفرع الجنوبي للحركة الإسلامية، تتلقى الموحدة المشورة من مجلس الشورى التابع للحركة. وانتهى اجتماع لمجلس الشورى ليل الثلاثاء دون الإعلان عن الطريق الذي ستسلكه الموحدة قدما، والذي كان من المتوقع الإعلان عنه صباح الأربعاء.