المنسّق الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي يبدأ مباحثاته في طهران

قالت الوكالة، أن مورا وباقري التقيا في مقر وزارة الخارجية وسط طهران، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

أكدت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، أن منسّق الاتحاد الأوروبي للمباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، الدبلوماسي انريكي مورا، بدأ زيارته للعاصمة الإيرانية بلقاء كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية علي باقري اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة، أن مورا وباقري التقيا في مقر وزارة الخارجية وسط طهران، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، قد بدأت قبل أكثر من عام، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات الى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وعلّقت المباحثات رسميا في آذار/مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.

وأكدت الخارجية الإيرانية الإثنين الماضي أن مورا سيزور طهران هذا الأسبوع، وذلك للمرة الثانية منذ توقف المباحثات في فيينا. وتعود الزيارة الأخيرة للدبلوماسي الى 27 آذار/مارس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده أن "زيارة السيد مورا (الجديدة) تجعل المفاوضات تتقدّم في الاتجاه الصحيح"، لكن ذلك "لا يعني أنه يحمل رسالة جديدة بعد توقّف" المفاوضات، كون الرسائل "يتمّ تبادلها باستمرار بين ايران والولايات المتحدة، عن طريق الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن على الإعلام "ألّا يحصر المسائل (المعلّقة) بين ايران والولايات المتحدة بموضوع واحد، مثل موضوع الحرس الثوري".

وتشدد طهران على ضرورة أن تتخذ واشنطن القرارات "السياسية" التي تتيح انجاز التفاهم لإحياء اتفاق العام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلميتها.

وفي سياق آخر، يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع مسؤولين في طهران الخميس، وفق الإعلام الرسمي الإيراني، في زيارة هي الأولى له الى الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عامين.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية الأربعاء أن "أمير قطر يزور إيران في 12 أيار/مايو" لبحث "تطوير العلاقات بين البلدين، خصوصا في إطار كأس العالم لكرة القدم 2022" التي تستضيفها الإمارة أواخر هذا العام.

وترتبط طهران والدوحة بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة. وتأتي الزيارة في ظل جمود في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي خضم ارتفاع أسعار موارد الطاقة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، علما بأن إيران وقطر تعدان من أبرز الدول عالميا لجهة احتياطات الغاز.