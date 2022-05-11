إسرائيل: قائد الأركان العامة يقيم طاقمًا خاصًا لفحص حيثيات مقتل مراسلة الجزيرة ويؤكد "ليس من الممكن بعد تحديد الجهة التي تسببت بمقتلها"

"جنود الجيش الإسرائيلي لن يسيئوا أبداً بشكل عمد إلى الصحفيين. وأي محاولة للتلميح إلى ذلك لا أساس لها من الصحة"

عقب قائد الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي على مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي وجدت مقتلها فجر الأربعاء، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار في جنين بالقول " وحدات الجيش الإسرائيلي تعمل ليلاً ونهارًا بإصرار على إحباط الإرهاب ومنع العمليات الإرهابية. تتم نشاطاتنا أينما تستدعي الحاجة، خاصة في منطقة جنين، حيث يتركز عدد كبير من الإرهابيين". وقال في كلمته الافتتاحية "خلال ساعات الليل، وبصورة مشابهة لما يحدث في كثير من الأحيان، أطلق الفلسطينيون النار بكثافة على قواتنا، إطلاق نار وأطلقوا النار بشكل عشوائي وفي كل اتجاه"، حسب النشر في معريف.

بخلاف الفلسطينيين فإن جنود الجيش الإسرائيلي يطلقون النار بشكل مهني ومصوّب على الهدف. وقد تواجدت المراسلة في ساحة القتال. ولا يمكن في المرحلة الحالية تحديد الجهة التي تسببت بمقتلها ونحن نأسف على ذلك". وتابع الجنرال "من منطلق تقصي الحقيقة أقمنا طاقمًا خاصًا لاستيضاح الحقائق وسيتم عرضها كاملة وفي أسرع وقت ممكن".

وأكد كوخافي أن "الجنود واجهوا ظرفًا تخلله إطلاق نار، وأبدوا شجاعة وتصميمًا من أجل حماية مواطني الدولة، وسنواصل على هذا النهج حيثما دعت الحاجة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في إطار العمليات داخل مخيم جنين للاجئين، أطلق العشرات من الإرهابيين المسلحين نيرانًا كثيفة وألقوا متفجرات على قواتنا التي ردت بإطلاق النار".

وتطرق وزير الأمن بيني غانتس إلى الحادث خلال جلسة في الكنيست إن "النتائج الأولية تشير إلى أنه لم يتم إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على الصحفية. أود أن أعبر عن حزني الشديد على وفاتها. دولة إسرائيل تولي أهمية كبيرة للحفاظ على حياة الإنسان وحرية الصحافة. جنود الجيش الإسرائيلي لن يسيئوا أبداً بشكل عمد إلى الصحفيين. وأي محاولة للتلميح إلى ذلك لا أساس لها من الصحة. كما أن الاتهامات الموجهة إلى هيئات الإعلام الإسرائيلية وخاصة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك من قبل أعضاء الكنيست وغيرهم، هي أيضاً غير صحيحة".

وأضاف: "أود أن أوكد على دعمي للمقاتلين وإلى جميع الوحدات الذين يضعون نصب أعينهم الحفاظ على الأمن، ومن أجل قول الحقيقة مهما كانت. شاهدنا شرائط مصورة من حلبة القتال التي نقلت إطلاق النار بشكل كيف وعشوائي من قبل الإرهابيين الفلسطينيين، ومن المحتمل أن يكون قد أصاب الصحافية. وسننقل بشفافية ووضوح كافة الأدلة التي بأيدينا لأصدقائنا الأمريكيين، وكذلك للسلطة الفلسطينية.

وأوضح الوزير "عرضت على الفلسطينيين إجراء تحقيق مشترك بما في ذلك تشرح للجثة وعرض النتائج على جميع الأطراف المعنية. كما أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن واجبنا كزعماء هو الحفاظ على الأمن والتصرف على نحو يمنع العنف وإسالة الدماء، والوصول إلى صلب الحقيقة. وأنا أوكد لكم أنه لا يوجد دولة أخرى في الشرق الأوسط على وجه الخصوص وفي العالم عامة، تجري تحقيقات في العمق لكشف الحقيقة، وأنا فخور بجنود الجيش الإسرائيلي الذين يواصلون العمل وسأمنحهم كل الدعم الذي يحتاجونه لإتمام نشاطاتهم".