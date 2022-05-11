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مصر: مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين على الأقل في "هجوم إرهابي" بشمال سيناء

i24NEWS - Reuters

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تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 27 سبتمبر 2021 منظرًا جويًا لمجمع فندقي فاخر في مدينة شرم الشيخ الساحلية المطلة على البحر الأحمر في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء.
Khaled DESOUKI / AFPتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 27 سبتمبر 2021 منظرًا جويًا لمجمع فندقي فاخر في مدينة شرم الشيخ الساحلية المطلة على البحر الأحمر في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء.

" أربعة آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء"

ذكر مصدران أمنيان،اليوم الأربعاء، إن "خمسة على الأقل من أفراد قوات الأمن المصرية قتلوا صباح اليوم الأربعاء في هجوم شنه مسلحون في شمال شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع غزة".

وقالت المصادر إن أربعة آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء المتاخمة لقطاع غزة.

ولم يصدر تعليق لحد كتابة هذه السطور  بعد من السلطات المصرية.

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