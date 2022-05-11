مصر: مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين على الأقل في "هجوم إرهابي" بشمال سيناء

" أربعة آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء"

ذكر مصدران أمنيان،اليوم الأربعاء، إن "خمسة على الأقل من أفراد قوات الأمن المصرية قتلوا صباح اليوم الأربعاء في هجوم شنه مسلحون في شمال شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع غزة".

وقالت المصادر إن أربعة آخرين أصيبوا عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء المتاخمة لقطاع غزة.

ولم يصدر تعليق لحد كتابة هذه السطور بعد من السلطات المصرية.