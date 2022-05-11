العراق يدين قصف إيران لأربيل: "لسنا ممرا لتهديد أمن دول الجوار"

نشدد على أهمية الإرتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق واالاستقرار

أدانت الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأربعاء، القصف الثاني من نوعه الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني وطال عددا من المواقع في منطقة سيدكان شمال أربيل بإقليم كردستان، وقالت"نجدد التأكيدَ على المضمون الدستوري أن لا تستخدم الأراضي العراقية مقرا أو ممرا لتهديد أمن دول الجوار".

وأكد البيان على أن العراق تشدد"على أهمية الإرتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات ولاسيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعزز أمن واستقرار المنطقة".

واستهدفت مدفعية مليشيات الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، ناحية "سيدكان" شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان بذريعة استهداف الأحزاب الكردية المعارضة للنظام في طهران.

وتتبنى إيران "دعم الفصائل المسلحة لتنفيذ أجندات تتضمن مهاجمة مقار البعثات الدبلوماسية وضرب المصالح الإقليمية والدولية التي تتعارض مع طهران".

وفي مايو/ أيار الجاري، "استهدف هجوما إيرانيا بـ12 صاروخا باليستيا مناطق متفرقة بمحافظة أربيل تسبب بأضرار مادية بالغة بذريعة وجود مقار إسرائيلية".