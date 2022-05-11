إسرائيل: محاولة طعن في البلدة القديمة في القدس وتحييد المنفذ

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيًا يحمل سكينًا، قام، مساء الأربعاء، بالهجوم على رجال شرطة إسرائيليين بالقرب من باب القطانين المجاور للمسجد الأقصى، في القدس وسط الهتاف "الله أكبر".

ونجح رجال الشرطة من إحباط المحاولة وتم تحييد المنفذ من خلال إطلاق النار عليه. وبحسب بيان الشرطة، فقد "قام الإرهابي فجأة بالاعتداء على رجال الشرطة الذين كانوا يعملون في مكان الحادث وهو يهتف "الله أكبر".

وأضاف البيان "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا في الحادث."

وأفاد موقع واينت في وقت لاحق، أن الفلسطيني المهاجم في العشرينات من عمره، أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه وتحييده. وتبين لاحقا أنه لم يكن يحمل سكينًا في يديه وقت الهجوم. وأفيد أن فريق نجمة داود الحمراء وصل إلى مكان الحادث وقدم الإسعاف الأولي للمهاجم المصاب وتم نقله إلى مستشفى جبل المشارف في القدس