الاتحاد الأوروبي يطالب بـ"تحقيق مستقل" حول مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

"، رجّح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن تكون نيران "فلسطينيين مسلحين" هي المسؤولة عن ذلك

طالب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء بإجراء تحقيق مستقل حول مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال تبادل لإطلاق النار في مخيم جنين في الضفة الغربية، بين قوة تابعة للجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في بيان "لا بد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث وأن يحال المسؤولون (عنها) إلى القضاء"، دون أن يلقي البيان باللوم على جهة محددة".

وأضاف البيان أن "الاتحاد الاوروبي يدين بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية في قناة الجزيرة، من غير المقبول استهداف الصحافيين أثناء أدائهم عملهم. يجب ضمان سلامة الصحافيين الذين يغطون حالات النزاع وحمايتهم في جميع الأوقات".

وفي الوقت الذي سارعت فيه قناة "الجزيرة" القطرية ومسؤولون فلسطينيون بتوجيه الاتهام للقوات الإسرائيلية بـ"اغتيال أبو عاقلة "بدم بارد" و"برصاص حي استهدفها بشكل مباشر"، رجّح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن تكون نيران "فلسطينيين مسلحين" هي المسؤولة عن ذلك.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أنه في هذه المرحلة ليس بالإمكان تحديد الجهة التي تسببت بمقتل الصحافية. وأكد أن القوات الإسرائيلية تقوم بإطلاق الرصاص بشكل دقيق ومدروس بخلاف الفلسطينيين الذين أطلقوا الرصاص فجر الأربعاء بعشوائية وفي كافة الاتجاهات. وأشار أيضاً إلى أنه أوعز بتشكيل طاقم لتقصي الحقائق حول مقتل أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، وأكد استعداد بلاده نشر النتائج بشكل شفاف وصريح.