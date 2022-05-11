الطبيب الشرعي الفلسطيني بعد تشريح جثة الصحافية شيرين أبو عاقلة: "لا يمكن تحديد من أطلق عليها الرصاص".

حمل جثمان الفقيدة إلى مكتب الجزيرة في رام الله لتقديم لحظة الوداع الأخيرة فيما أعلن أن الجنازة ستقام الخميس

صرح الطبيب الشرعي الفلسطيني د. ريان العلي، مساء الأربعاء، بعد انتهائه من تشريح جثة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال مؤتمر صحافي "لا يمكن التأكيد ما إذا كانت قد أصيبت برصاص قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي أو من قبل مسلحين فلسطينيين. وأضاف الطبيب الذي يعمل في جامعة النجاح في نابلس "لا دليل على أن إطلاق النار باتجاه شيرين تم من مسافة قريبة".

وأشار الدكتور العلي إلى أن الرصاصة التي أدت إلى وفاة شيرين أصابتها في الرأس وتسببت في تمزق واسع في المخ والجمجمة. وأضاف الرصاصة التي اخترقت جسدها بأيدينا، ويجري الآن فحصها في المختبر بغية التوصل إلى أي دليل قد يدل على الجهة المسؤولة عن إطلاق النار الذي أدى إلى موتها".

يذكر أنه بعد الانتهاء من عملية التشريح، تم نقل جثمان الفقيدة إلى رام الله حيث واكب الجثمان فريق من الصحافيين وقد وصلوا إلى مكتب الجزيرة حيث كانت تعمل حتى آخر لحظة، ومر الجثمان داخل المكاتب لتقديم لحظة الوداع الأخيرة، فيما أعلن أن الجنازة ستقام غدًا الخميس.