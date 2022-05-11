اتصالات متقدمة لنقل الرصاصة التي استخرجت من جثة الراحلة شيرين أبو عاقلة للتحقيق في إسرائيل

أشار خبراء إسرائيليون إلى أنه بحال استلموا الرصاصة فإنهم على الأرجح سيتمكنون من تحديد الجهة التي أطلقتها

كشفت هيئة البث الرسمية "كان" مساء الأربعاء عن اتصالات متقدمة بين السلطات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية بخصوص نقل الرصاصة التي استخرجت من رأس الصحافية الفقيدة شيرين أبو عاقلة التي توفيت صباح اليوم في مخيم جنين، إلى خبراء إسرائيليين للعمل على تحديد الجهة التي أطلقت هذه الرصاصة لتستقر برأس الصحافية.

وأشار خبراء إسرائيليون إلى أنه بحال استلموا الرصاصة فإنهم على الأرجح سيتمكنون من تحديد الجهة التي أطلقتها.

يشار إلى أن الطبيب الشرعي الفلسطيني د. ريان العلي صرح مساء الأربعاء، فور انتهائه من تشريح الجثة أنه "لا يمكن التأكيد ما إذا كانت قد أصيبت برصاص قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي أو من قبل مسلحين فلسطينيين".

وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية مقرب من أبو مازن للقناة الإخبارية "كان": "لن نوافق على تحقيق مشترك مع إسرائيل. هي التي قتلت الصحافية. كل شهود العيان يشيرون إلى ذلك، والرواية الإسرائيلية عن أن المسلحين هم الذين قتلوها فلا أساس لها".

وأضاف المسؤول الكبير "لسنا بحاجة أن يحقق المجرم في فعل ارتكبه. ما يتوجب علينا فعله في الوقت الحالي هو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي". وفي الوقت نفسه، حذر المسؤول الكبير من أن "هناك غضب كبير في الشارع الفلسطيني بعد مقتل الصحافية. مقتلها يزيد من التوتر وقد تخرج الأمور عن السيطرة".

بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، تجد إسرائيل نفسها أمام معضلة أخرى هي قطر، فقناة الجزيرة مملوكة للحكومة القطرية وبالتالي فالفقيدة كانت موظفة حكومية من قدامى المراسلين في قناة الجزيرة الرئيسية. ويفيد الموقع أن مسؤولين إسرائيليين كبار أجروا اليوم اتصالا مع مسؤولين في قطر، وأعربوا عن أسفهم إزاء القضية، ووعدوا بنقل نتائج التحقيق إلى القطريين.

يشار إلى أن الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة ويضاف إليهما الاتحاد الأوروبي طالبوا بإجراء تحقيق شامل حول مقتل الصحافية الفلسطينية المخضرمة وتقديم المسؤولين للمحاكمة.