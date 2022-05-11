يائير لابيد"عرض إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك أظهر استعدادها لفحص الظروف المحيطة بوفاة الصحافية بجدية."

قال وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد للقناة الإسرائيلية(12)، مساء الأربعاء ، إنه يعتقد أن "جميع دول العالم قد قبلت الموقف الإسرائيلي بأن مصدر إطلاق النار المسؤول عن مقتل شيرين أبو عاقلة، لم يتحدد بعد"وأضاف إن "عرض إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك أظهر استعدادها لفحص الظروف المحيطة بوفاة الصحافية بجدية."

وأفادت القناة أن الرصاصة التي انتُزعت من جثة شيرين أبو عاقلة أثناء تشريح الجثة كانت رصاصة من عيار 5.56 ملم من نوع M16 - لكن M16s مستخدمة من قبل القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين، مما يجعل من المستحيل تحديد هوية من أطلق عليها الرصاص بدقة.

و بحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية (13) يجري مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون محادثات متقدمة للتعاون في التحقيق في مقتل صحافية الجزيرة شيرين أبو عاقلة. وقال التقرير ، الذي نقل عن مصدر أمني إسرائيلي لم يذكر اسمه، إن هناك حاجة لتحليل المقذوفات لتحديد ما إذا كانت الراحلة قد قُتلت بنيران إسرائيلية أو فلسطينية"

ودعت الولايات المتحدة إلى تحقيق "شفاف"، ويفضل أن يكون مشتركًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، بينما حثت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إجراء تحقيق "مستقل".