إسرائيل: وزير التعاون الإقليمي يدعو إلى إقامة تحقيق بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع مصادر فلسطينية ودولية

شيرين أبو عاقلة، صوتها وكلماتها يرافقوننا في عدة محطات من خلال عملها الشجاع كصحافية سعت لنقل الواقع المؤلم

دعا وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من ميرتس إلى فتح تحقيق بالتعاون مع مصادر فلسطينية ودولية في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قتلت فجر الأربعاء في تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم جنين.

وكتب فريج على تويتر " شيرين أبو عاقلة، صوتها وكلماتها يرافقوننا في عدة محطات من خلال عملها الشجاع كصحافية سعت لنقل الواقع المؤلم في الضفة الغربية وغيرها. لا يكفي تشكيل فريق تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي، يجب أن يتم التحقيق في وفاتها من قبل هيئة واسعة تضم إسرائيليين وفلسطينيين وممثلين عن المجتمع الدولي.

يشار إلى أن قائد الأركان أفيف كوخافي أعرب عن حزنه لمقتل الصحافية وأكد استعداد إسرائيل لإجراء تحقيق شامل وشفاف حول القضية لكشف الحقيقة.

وأضاف " بخلاف الفلسطينيين فإن جنود الجيش الإسرائيلي يطلقون النار بشكل مهني ومصوّب على الهدف. وقد تواجدت المراسلة في ساحة القتال. ولا يمكن في المرحلة الحالية تحديد الجهة التي تسببت بمقتلها ونحن نأسف على ذلك". وتابع الجنرال "من منطلق تقصي الحقيقة أقمنا طاقمًا خاصًا لاستيضاح الحقائق وسيتم عرضها كاملة وفي أسرع وقت ممكن".