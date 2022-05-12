رئيس الإكوادور يبدأ أول زيارة رسمية من نوعها الى إسرائيل

وسيقوم رئيس الاكوادور بافتتاح مكتب للابتكار في مدينة القدس وسيجتمع مع عدد من المسؤولين

يجري رئيس الاكوادور غييرمو لاسو زيارة رسمية الى إسرائيل والتي افتتحها أمس الاربعاء وسيقوم خلالها بافتتاح مكتب للابتكار في القدس بحضور وزير الابتكار والعلوم اوريت فركش-هكوهين. وتعتبر هذه الرسمية الأولى لرئيس الإكوادور الى إسرائيل وتشكل ذروة دفء العلاقات بين البلدين والتي بدأت منذ تولي لاسو المنصب قبل نحو عام.

واجتمع لاسو مساء أمس في زيارته مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتشوغ وسيجتمع اليوم مع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت ، ويشار الى أنه رافقه في زيارته الى اسرائيل وزراء الخارجية والتجارة والذين سيجتمعون مع نظرائهم الاسرائيليين، وزير الخارجية يائير لابيد ووزيرة الاقتصاد اورنا بربيباي.

حكومة لاسو تدير البلاد منذ 11 شهرا ، وتصدر عملها مكافحة الجريمة المنظمة والعصابات، وعلى ضوء ارتفاع العنف في الاكوادور، فإن الرئيس لاسو بحسب موقع "واينت" يولي أهمية كبيرة لهدف الاستعانة بإسرائيل والتعاون معها بالمجال الأمني، الحكومة الاكوادورية عبرت عن اهتمام بالتعاون مع إسرائيل بمجال الابتكار ولذلك قررت افتتاح مكتب للابتكار في القدس.

وزارة الخارجية الاسرائيلية شددت على أنه لم تكن في الاكوادور مثل هذه الحكومة الداعمة لإسرائيل خلال العقدين الماضيين، وسيتم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم، احدها في مجال العلوم ومجال الاقتصاد. كما سيتم نشر بيان نوايا مشترك حول النية لاطلاق في عام 2023 مفاوضات للتوقيع على اتفاق لالغاء الضرائب المزدوجة.