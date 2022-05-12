وزير فلسطيني يؤكد رفض السلطة إجراء تحقيق مشترك حول مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

منسق أعمال الحكومة توجه بطلب للسلطة بالحصول على الرصاصة التي ادت لموتها لاجراء فحص شرعي عليها

بعد طلب إسرائيل إجراء تحقيق مشترك حول مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة أمس في جنين، صرح الوزير الفلسطيني حسين الشيخ الذي يشغل منصب وزير الشؤون المدنية إن "الفلسطينيين رفضوا الطلب الإسرائيلي".

وكتب الشيخ عبر حسابه في تويتر إن "إسرائيل طلبت إجراء تحقيق مشترك وتسليم الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، ونحن رفضنا وشددنا على أننا سوف ننهي تحقيقنا بشكل مستقل وسنبلغ عائلتها، الولايات المتحدة وقطر وكافة الجهات الرسمية حول نتائج التحقيق بشفافية كبيرة. جميع المؤشرات، الأدلة والشهادات تشير إلى مقتلها من قبل وحدة إسرائيلية خاصة".

وذكرت القناة الاسرائيلية "13" نقلا عن مسؤول أمني قال إن منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية توجه أمس للسلطة الفلسطينية بطلب الحصول على الرصاصة التي كانت بجسد الصحافية، بغرض إجراء فحص شرعي عليها في محاولة لتعقب مصدر الرصاصة. ومن منطلق الرغبة بالشفافية والانفتاح، عرضت إسرائيل وجود ممثل عن السلطة الفلسطينية وممثل أمريكي يكون حاضرا في عملية الفحص.

وقتلت أبو عاقلة أمس خلال تبادل إطلاق نار جرى في مخيم جنين بين الجيش الاسرائيلي ومسلحين فلسطينيين وذلك خلال عملية اعتقالات لمطلوبين في المخيم. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان :"نحن نعبر عن أسفنا على وفاة الصحافية، نرى أهمية كبيرة لحرية الصحافية ونعمل بالحفاظ عليها، الى جانب ذلك نشدد على أنه يجب اتخاذ اساليب الحيطة والحرص خلال التواجد ودخول الأماكن التي فيها إطلاق النار من قبل جهات إرهابية إو في محيطهم".