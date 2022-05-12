أمير قطر يصل الى طهران تلبية لدعوة من الرئيس الايراني

زيارة امير قطر الى طهران تأتي في إطار المحاولات لاحياء الاتفاق النووي الايراني

اعلن الديوان الاميري القطري اليوم عن وصول أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس إلى طهران، وذلك في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس إبراهيم رئيسي.

وبحسب النشر في الأناضول قال الديوان الأميري القطري في البيان عبر صفحته في "تويتر" إن أمير قطر توجه إلى إيران في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني.وجاء في البيان أن أمير قطر : "سيبحث مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في البلاد، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك"، دون تفاصيل أخرى.

وكانت وكالة "ارنا" الايرانية أفادت قبل ايام أنه "من المقرر أن يزور أمير قطر إيران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى الدوحة، التي جرت في شباط/فبراير. الماضي".

وأوضحت الوكالة الايرانية أنه من المقرر أن تجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول السبل والطرق المرتبطة بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي.

وكان السفير الايراني لدى قطر حميد رضا دهقاني إعلن بوقت سابق عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين البلدين في طهران.

ومن المقرر ان يجري أمير قطر جولة دولية تشمل دولا اوروبية بعد زيارته الى ايران، وذلك حتى يبحث خلالها جهود استئناف الاتفاق النووي الايراني، والتي ستشمل ألمانيا وبريطانيا.