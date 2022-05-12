الرئيس الفلسطيني يؤكد رفضه "إجراء تحقيق مشترك بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة"

بدأت في المقاطعة اليوم مراسم تشييع الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة والتي ستوارى الثرى الجمعة

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضة بصورة قاطعة امكانية إجراء تحقيق مشترك حول مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، وصرح عباس في مراسم تشييعها في المقاطعة برام الله :"نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة، ونرفض إجراء تحقيق مشترك مع السلطات الإسرائيلية، هم من ارتكبوا الجريمة ولا يوجد لدينا ثقة بهم". وقال إن السلطة تنوي التوجه لتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

واقيمت مراسم تشييع الصحافية الراحلة شيرين أبو عاقلة والتي قتلت أمس في جنين ، حيث انطلقت المراسم من المقاطعة في رام الله بعد نقله النعش من مستشفى في المدينة، وعلى طول الطريق انتظرت حشود مرور القافلة التي رافقت النعش وقاموا برمي الورود نحوها وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديكي يا شيرين" كما زار العديد من الفلسطينيين اليوم الموقع الذي قتلت فيه أمس في مخيم جنين.

الرئيس الفلسطيني أشاد بكلمته بالصحافية الراحلة ووصفها "شهيدة فلسطين، شهيدة الحقيقة والكلمة الحرة ورمز المرأة الفلسطينية، سيدة الاعلام المقاتلة". واضاف أنها كانت "صوتا مستقيما ودفعت حياتها ثمنا للدفاع عن شعبها-وهي ليست الأولى".

وبعد مراسم التشييع في رام الله سيتم نقل الجثمان الى المستشفى الفرنسي في الشيخ جراح بالقدس الشرقية، ومن هناك ستنطلق الجنازة غدا الجمعة الكنيسة الكاثوليكية، وسيتم دفن أبو عاقلة في المقبرة البروتستانية في جبل صهيون. وزارة الخارجية الفلسطينية امرت كافة البعثات في أنحاء العالم بفتح بيوت عزاء لمضاعفة التضامن الدولي مع أبو عاقلة.

موقع "والا" الاخباري أفاد نقلا عن مصادر مطلعة بأن ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ان يقوموا بأقرب فرصة بفتح تحقيق مشترك حول حادث مقتل الصحافية التي تحمل الجنسية الأمريكية.

وبحسب الموقع أوضحت إسرائيل للادارة الأمريكية أنها مستعدة لإجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين وحتى مع الولايات المتحدة. وتحدث وزير الخارجية يائير لابيد أكثر من مرة مع حسين الشيخ وعرض عليه اجراء تحقيق مشترك، وقال مصدر مطلع على القضية للموقع أن مسؤولين أمريكيين تحدثوا أكثر من مرة مع الشيخ وطلبوا منه الموافقة على التحقيق المشترك.