رئيس الوزراء الإسرائيلي:"أسوشيتد برس تمنع في هذه المرحلة أي إمكانية لتحقيق مشترك في وفاة شيرين ابو عاقلة"

"أكرر توقعي بتعاون شفاف وكامل بشأن النتائج، وأتوقع من السلطة الفلسطينية ألا تتخذ أي إجراء لعرقلة التحقيق"

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، باللوم على السلطة الفلسطينية لرفضها دعوات إسرائيلية لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحافية في شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وسط تبادل لإطلاق النار بين مسلحين والقوات الإسرائيلية خلال مداهمة في مدينة جنين. في الضفة الغربية.

وقال نفتالي بينيت "للأسف، تمنع السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة أي إمكانية لتحقيق مشترك أو حتى الوصول إلى الاستنتاجات الأساسية اللازمة للوصول إلى الحقيقة".وأضاف "أكرر توقعي بتعاون مفتوح وشفاف وكامل بشأن النتائج وأتوقع أيضا من السلطة الفلسطينية ألا تتخذ أي إجراء لعرقلة التحقيق أو العملية".

كما أكد أن إسرائيل "ستواصل شن غاراتها على الإرهاب، مستذكرا الموجة الأخيرة من الهجمات التي خلفت 19 قتيلا.

وفي السياق طالبت الولايات المتحدة والعديد من الدول بإجراء تحقيق "شفاف" حول مقتل شيرين أبو عاقلة.