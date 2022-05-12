النيابة الكويتية تحيل "خلية تمويل حزب الله" إلى محكمة الجنايات

شملت "لائحة الاتهام 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات" وجهت لهم تهم أمن دولة

أحالت النيابة العامة بالكويت، اليوم الخميس، المتهمين في قضية خلية تمويل حزب الله اللبناني إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتطبيق القانون عليهم، وشملت "لائحة الاتهام 11 مواطنا و7 وافدين يعملون في محلات الصيرفة التي قامت بالتحويلات"، لافتة إلى أن "النيابة وجهت لهم تهم أمن دولة".

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، التي نقلت التطورات عن مصدر مطلع، أنه جرى عرض المتهمين على القاضي في قضية "تمويل حزب الله اللبناني"، الذي قرر تجديد حبسهم، بعد رفض المحكمة جميع طلبات إخلاء سبيلهم.

وكان المتهمون حضروا قاعة المحكمة من محبسهم، وأنكروا بحضور دفاعهم التهم الموجهة إليهم.

وكان جهاز أمن الدولة الكويتي، ألقى نهاية العام المنصرم القبض على مجموعة متعاونة مع "حزب الله" اللبناني، وصل عددها إلى 18 شخصا، بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن وتمويل المليشيات.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية حينها، فإن "المضبوطين بينهم 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يقال إنه من كبار رجال العمل الخيري".