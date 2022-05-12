من طهران، أمير قطر يحمل القوات الإسرائيلية مسؤولية قتل شيرين أبو عاقلة ويدعو لمحاسبة المرتكبين

نائبة وزير خارجية قطر:"الجزيرة قررت على وجه اليقين أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على صخفيها عمدا و بدم بارد"

حمل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، القوات الإسرائيلية مسؤولية قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، ودعا "لمحاسبين مرتكبين الجريمة" وقال"أود أن أعبر عن تعازي لأسرة الصحفية شيرين أبو عقلة التي استشهدت برصاص قوات الجيش الإسرائيلي".

وفي السياق اتهمت نائبة وزير الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن "الجزيرة قررت على وجه اليقين أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على صخفيها عمدا و بدم بارد"وكتبت على تويتر "كانت تغطي هجومهم في مخيم جنين للاجئين. يجب أن يتوقف إرهاب الدولة الإسرائيلي هذا ويجب أن يتوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل".

كما قدم الرئيس الإيراني تعازيه لأسرة شيرين ابو عاقلة وقال "نحن على يقين من أن هذه الجرائم لا يمكن أن تجلب الأمن لإسرائيل. بل على العكس من ذلك، فإنها لن تؤدي إلا إلى زيادة الغضب الشعبي تجاه إسرائيل".

جدير بالذكر أن مراسم تأبين شيرين أبو عاقلة انطلقت،اليوم الخميس، في رام الله بالضفة الغربية قبيل جنازتها يوم الجمعة.

وكانت شيرين قد توفيت متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين صباح الأربعاء.كما أصيب الصحافي علي السمودي الذي يعمل أيضا في قناة الجزيرة.

وكانت إسرائيل قد طلبت من السلطة الفلسطينية الرصاصة التي قتلت الإعلامية شيرين أبو عاقلة لإجراء فحوصات عليها، كما طالبت بتحقيق مشترك في مقتلها.

وأثار مقتل شيرين ابو عاقلة "إدانة واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتركيا وقطر"